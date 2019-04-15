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Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответные матчи. «Барселона» принимает «МЮ», «Ювентус» – «Аякс»

16.04.2019 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» играет дома с «Манчестер Юнайтед», а «Ювентус» – с «Аяксом».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Барселона Испания – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
16 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

Первый матч – 1:0

Ювентус Италия – Аякс Голландия
Дата проведения
16 апреля, 22.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Первый матч – 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» играет дома с «Манчестер Юнайтед», а «Ювентус» – с «Аяксом».
 
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