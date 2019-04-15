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Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответные матчи. «Барселона» принимает «МЮ», «Ювентус» – «Аякс»
16.04.2019 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» играет дома с «Манчестер Юнайтед», а «Ювентус» – с «Аяксом».
Лига чемпионов
1/4 финала
Ответные матчи
Первый матч – 1:0
Первый матч – 1:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» играет дома с «Манчестер Юнайтед», а «Ювентус» – с «Аяксом».
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