Косаковский о газоне стадионе «Динамо»: «Показывать на всю страну такое поле – это просто позор»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Владимир Косаковский поделился мнением о состоянии газона на стадионе «Динамо» во время матча «Динамо» – «Городея».

«Показывать на всю страну такое поле – это просто позор. Может, на таком покрытии в какой-нибудь второй лиге играют, а тут – главный стадион страны. Поэтому и случались падения, травмы», – сказал Косаковский.

Газон на «Динамо» уложили меньше года назад – выглядит он так себе, хоть и начинает сезон с опозданием

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