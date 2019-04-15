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Косаковский о газоне стадионе «Динамо»: «Показывать на всю страну такое поле – это просто позор»
16.04.2019 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Владимир Косаковский поделился мнением о состоянии газона на стадионе «Динамо» во время матча «Динамо» – «Городея».
«Показывать на всю страну такое поле – это просто позор. Может, на таком покрытии в какой-нибудь второй лиге играют, а тут – главный стадион страны. Поэтому и случались падения, травмы», – сказал Косаковский.
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Агент Владимир Косаковский поделился мнением о состоянии газона на стадионе «Динамо» во время матча «Динамо» – «Городея».
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