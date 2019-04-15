Юрий Шевцов: «Мнение активистов форумов до меня не доходит. Не читаю этого принципиально. Отношусь к этому как к разновидности анонимок» 

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов рассказал о том, что не читает комментарии болельщиков в интернете.

– Десятилетиями, еще со времен славной игровой поры, в Беларуси складывалось представление о вас как о персонаже сугубо положительном и героическом. Сейчас, на фоне спада в результатах сборной, настроение меняется, особенно в среде молодых болельщиков, о прошлом не знающих вовсе. В отношении к тренеру Шевцову растет вал негатива. Это сильно на вас влияет? Мешает в работе?

– Если вы про активистов всевозможных форумов-чатов в интернете, до меня их мнение не доходит. Не читаю этого принципиально. Отношусь к таким высказываниям как к разновидности анонимок.

Сколько человек задействовано на этом интернет-фронте? Сотня-другая? Вообще-то в стране живет десять миллионов. И как-то получается, что там, где я бываю и общаюсь, встречаю отношение только заинтересованного сопереживания, сочувствия. Так на что мне правильнее ориентироваться?

Вообще-то в отношении к тренеру Шевцову все объяснимо. Когда его команда выигрывает, его все хвалят, иногда слишком. Когда он проигрывает – его критикуют. Иногда справедливо, иногда – не по делу.

В принципе тренер всегда виноват в проигрыше. И к критике я привык. Но всегда взвешиваю: кто критикует, из каких побуждений? На что надо ориентироваться? Прежде всего – на свою работу. Самому исправлять в ней то, что не удалось.

Думаю, не все в нашем гандболе так плохо, как сейчас кое-кто преподносит. За последние годы сделана молодая и перспективная команда. В ней сплоченный коллектив. Уверен, в следующем сезоне она станет сильнее. Сейчас у нас есть проблемы. И есть задача – снова стать на верный путь, — цитирует Шевцова «Быстрый центр».