Андрей Сидоренко: «Не все хоккеисты достигли того уровня, который нам хотелось бы видеть»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко в интервью пресс-службе ФХБ рассказал о ростере команды.

– Да, сезон у него не самый лучший получился, но дадим шанс, посмотрим. Тем более, сам Егор горит желанием сыграть за сборную.

Плэтта ждем, его форма уже готова :). Джефф делал операцию на пальце. Говорил, что восстановился после травмы, готов присоединиться к сборной. Готовец приболел, засопливел. Знахаренко после завершения чемпионата Беларуси обследуется. Есть проблемы с коленом, с плечом. Отправили на МРТ, ждем результата.

У Воробья также травма колена, в данный момент Павел проходит курс лечения. Жаль, конечно, что многие хоккеисты не приехали по объективным причинам, хоть и очень хотели. К сожалению, вмешались различные, довольно серьезные повреждения. Ждали и динамовцев, и Вову Денисова, и Павла Воробья. С ними команда была бы помощнее.

После этой недели определимся с ростером, отцепим некоторых хоккеистов. Нужно создать спецбригады для игры в неравных составах – этим планируем заняться на следующей неделе. Сейчас отрабатываем элементы при организации обороны, в средней зоне. В то же время, уделяем внимание кондициям игроков. Не все хоккеисты достигли того уровня, который нам хотелось бы видеть, – сказал Сидоренко.