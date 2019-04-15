ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Сидоренко: «Не все хоккеисты достигли того уровня, который нам хотелось бы видеть»

16.04.2019 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко в интервью пресс-службе ФХБ рассказал о ростере команды.

– Да, сезон у него не самый лучший получился, но дадим шанс, посмотрим. Тем более, сам Егор горит желанием сыграть за сборную.

Плэтта ждем, его форма уже готова :). Джефф делал операцию на пальце. Говорил, что восстановился после травмы, готов присоединиться к сборной. Готовец приболел, засопливел. Знахаренко после завершения чемпионата Беларуси обследуется. Есть проблемы с коленом, с плечом. Отправили на МРТ, ждем результата.

У Воробья также травма колена, в данный момент Павел проходит курс лечения. Жаль, конечно, что многие хоккеисты не приехали по объективным причинам, хоть и очень хотели. К сожалению, вмешались различные, довольно серьезные повреждения. Ждали и динамовцев, и Вову Денисова, и Павла Воробья. С ними команда была бы помощнее.

После этой недели определимся с ростером, отцепим некоторых хоккеистов. Нужно создать спецбригады для игры в неравных составах – этим планируем заняться на следующей неделе. Сейчас отрабатываем элементы при организации обороны, в средней зоне. В то же время, уделяем внимание кондициям игроков. Не все хоккеисты достигли того уровня, который нам хотелось бы видеть, – сказал Сидоренко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко в интервью пресс-службе ФХБ рассказал о ростере команды.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Стасевич, Кисляк и еще 9 игроков попали в сборную 3-го тура чемпионата Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика