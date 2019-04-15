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Андрей Сидоренко: «Не все хоккеисты достигли того уровня, который нам хотелось бы видеть»
16.04.2019 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко
– Да, сезон у него не самый лучший получился, но дадим шанс, посмотрим. Тем более, сам Егор горит желанием сыграть за сборную.
Плэтта ждем, его форма уже готова :). Джефф делал операцию на пальце. Говорил, что восстановился после травмы, готов присоединиться к сборной. Готовец приболел, засопливел. Знахаренко после завершения чемпионата Беларуси обследуется. Есть проблемы с коленом, с плечом. Отправили на МРТ, ждем результата.
У Воробья также травма колена, в данный момент Павел проходит курс лечения. Жаль, конечно, что многие хоккеисты не приехали по объективным причинам, хоть и очень хотели. К сожалению, вмешались различные, довольно серьезные повреждения. Ждали и динамовцев, и Вову Денисова, и Павла Воробья. С ними команда была бы помощнее.
После этой недели определимся с ростером, отцепим некоторых хоккеистов. Нужно создать спецбригады для игры в неравных составах – этим планируем заняться на следующей неделе. Сейчас отрабатываем элементы при организации обороны, в средней зоне. В то же время, уделяем внимание кондициям игроков. Не все хоккеисты достигли того уровня, который нам хотелось бы видеть, – сказал Сидоренко.
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Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко в интервью пресс-службе ФХБ рассказал о ростере команды.
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