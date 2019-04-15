ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. Плей-офф. «Денвер» примет «Сан-Антонио», «Портленд» – «Оклахома-Сити»

16.04.2019 19:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут три матча.

«Торонто» примет на своей площадке «Орландо» (0-1), «Денвер» – «Сан-Антонио» (0-1), «Портленд» – «Оклахома-Сити» (0-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Торонто – Орландо
Дата проведения
17 апреля, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

«Орландо» ведет в серии – 1-0

Денвер – Сан-Антонио
Дата проведения
17 апреля, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча

«Сан-Антонио» ведет в серии – 1-0

Портленд – Оклахома-Сити
Дата проведения
17 апреля, 05.30, «Moda Center»
Онлайн матча

«Портленд» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут три матча.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Масилевич, Соловьев и еще 37 хоккеистов вошли в расширенный состав сборной Беларуси на ЧМ-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика