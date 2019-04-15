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НБА. Плей-офф. «Денвер» примет «Сан-Антонио», «Портленд» – «Оклахома-Сити»
16.04.2019 19:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут три матча.
«Торонто» примет на своей площадке «Орландо» (0-1), «Денвер» – «Сан-Антонио» (0-1), «Портленд» – «Оклахома-Сити» (0-1).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
«Орландо» ведет в серии – 1-0
«Сан-Антонио» ведет в серии – 1-0
«Портленд» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут три матча.
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