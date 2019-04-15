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Масилевич, Соловьев и еще 37 хоккеистов вошли в расширенный состав сборной Беларуси на ЧМ-2019

16.04.2019 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси вылетит в Казахстан на чемпионат мира 23 апреля.

На данный момент в расширенном составе команды находятся 39 хоккеистов, сообщает пресс-служба ФХБ.

Вратари: Александр Осипков (1997, «Юность»), Сергей Степанов (1993, «Локомотив» Орша), Никита Толопило (2000, Беларусь U20), Виталий Трус (1988, «Неман»), Максим Хмыз (1999, «Динамо» Мн), Дмитрий Мильчаков (1986, «Плзень», Чехия);

Защитники: Илья Соловьев (2000, Беларусь U20), Даниил Бокун (1996, «Шахтер»/«Динамо» Мн), Никита Устиненко (1995, «Шахтер»), Кирилл Готовец (1991), Олег Евенко (1991), Евгений Лисовец (1994), Кристиан Хенкель (1995, все – «Динамо» Мн, КХЛ), Дмитрий Знахаренко (1993, «Динамо» Мн/«Юность»), Ник Бэйлен («Трактор», КХЛ), Роман Дюков (1995, «Лада», ВХЛ), Дмитрий Коробов (1989, без клуба);

Нападающие: Виктор Масилевич (2000, Беларусь U20), Вячеслав Андрющенко (1989, «Лада», ВХЛ), Павел Боярчук (1990), Артем Кислый (1989), Александр Малявко (1990), Сергей Малявко (1990), Никита Ремезов (1990, все – «Неман»), Артем Волков (1985), Александр Китаров (1987), Евгений Ковыршин (1986, все – «Динамо» Мн, КХЛ), Александр Когалев (1994), Станислав Лопачук (1992, оба – «Динамо» Мн/«Юность»), Артем Демков (1989), Виктор Туркин (1989, оба – «Шахтер»), Павел Развадовский (1989), Михаил Стефанович (1989, оба – «Юность»), Владислав Михальчук (1999, «Принц-Джордж», WHL), Данила Карабань (1996, «Звезда», ВХЛ), Максим Сушко («Оуэн Саунд», OHL), Никита Феоктистов (1990, «Адмирал», КХЛ), Джефф Платт (1985, «Йокерит», КХЛ), Егор Шарангович (1998, «Бинхэмптон», АХЛ).

 
 
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Сборная Беларуси вылетит в Казахстан на чемпионат мира 23 апреля.
 
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