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FA обвиняет Скоулза. Он сделал 140 ставок на матчи за 3,5 года
16.04.2019 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольная Ассоциация Англии выдвинула обвинения бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Полу Скоулзу за ставки на матчи.
44-летний Скоулз сделал 140 ставок на матчи в период с 17 августа 2015 года по 12 января 2019-го.
Скоулзу принадлежат 10% акций клуба «Солфорд Сити», выступающего в пятом дивизионе Англии. В этом году англичанин также с февраля по март тренировал «Олдхэм».
Он должен ответить на обвинения до 26 апреля.
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Футбольная Ассоциация Англии выдвинула обвинения бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Полу Скоулзу за ставки на матчи.
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