FA обвиняет Скоулза. Он сделал 140 ставок на матчи за 3,5 года

Источник материала: Tribuna.com

Футбольная Ассоциация Англии выдвинула обвинения бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Полу Скоулзу за ставки на матчи.

44-летний Скоулз сделал 140 ставок на матчи в период с 17 августа 2015 года по 12 января 2019-го.

Скоулзу принадлежат 10% акций клуба «Солфорд Сити», выступающего в пятом дивизионе Англии. В этом году англичанин также с февраля по март тренировал «Олдхэм».

Он должен ответить на обвинения до 26 апреля.