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FA обвиняет Скоулза. Он сделал 140 ставок на матчи за 3,5 года

16.04.2019 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футбольная Ассоциация Англии выдвинула обвинения бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Полу Скоулзу за ставки на матчи.

44-летний Скоулз сделал 140 ставок на матчи в период с 17 августа 2015 года по 12 января 2019-го.

Скоулзу принадлежат 10% акций клуба «Солфорд Сити», выступающего в пятом дивизионе Англии. В этом году англичанин также с февраля по март тренировал «Олдхэм».

Он должен ответить на обвинения до 26 апреля.

 
 
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Футбольная Ассоциация Англии выдвинула обвинения бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Полу Скоулзу за ставки на матчи.
 
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