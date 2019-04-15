Михаил Захаров: «При Рачковском досчитались до того, что от белорусского хоккея скоро «рожки да ножки» могут остаться»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» похвалил свою команду.

«Коллектив просто сумасшедший. С удовольствием оставил бы этот состав. Конечно, сейчас их Польша заманит, Казахстан заманит. Обидно, что наши хоккеисты едут куда угодно, только не у нас.

Это все из-за горе-тройки руководителей, которые все развалили. Когда Рачковский был, стали считать зарплаты. Досчитались до того, что от белорусского хоккея скоро «рожки да ножки» могут остаться.

Многое сейчас зависит от руководителя . Какой он шаг сделает, вперед или назад. Пока только назад делаем, как видим», – сказал Захаров.