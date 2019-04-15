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Михаил Захаров: «При Рачковском досчитались до того, что от белорусского хоккея скоро «рожки да ножки» могут остаться»
16.04.2019 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в
«Коллектив просто сумасшедший. С удовольствием оставил бы этот состав. Конечно, сейчас их Польша заманит, Казахстан заманит. Обидно, что наши хоккеисты едут куда угодно, только не у нас.
Это все из-за горе-тройки руководителей, которые все развалили. Когда Рачковский был, стали считать зарплаты. Досчитались до того, что от белорусского хоккея скоро «рожки да ножки» могут остаться.
Многое сейчас зависит от руководителя
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Михаил Захаров: «При Рачковском досчитались до того, что от белорусского хоккея скоро «рожки да ножки» могут остаться»
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» похвалил свою команду.
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