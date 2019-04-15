Виталий Павлов: «В первой десятке чемпионата Беларуси команды примерно одинакового уровня»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» высказался о силе чемпионата Беларуси.

«Пока что в высшей лиге все непредсказуемо. В первой десятке чемпионата Беларуси команды примерно одинакового уровня. Любая команда может выстрелить. Тяжело даже первую пятерку назвать», – сказал Павлов.