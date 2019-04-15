|
Виталий Павлов: «В первой десятке чемпионата Беларуси команды примерно одинакового уровня»
16.04.2019 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов в
«Пока что в высшей лиге все непредсказуемо. В первой десятке чемпионата Беларуси команды примерно одинакового уровня. Любая команда может выстрелить. Тяжело даже первую пятерку назвать», – сказал Павлов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» высказался о силе чемпионата Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)