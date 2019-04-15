Николай Януш: «Думаю, «Шахтер» в этом сезоне сильнее. Потому что я здесь»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Шахтера» Николай Януш в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» оценил уровень высшей лиги.

«Всегда придерживался мнения, что чемпионат наш хороший. Инфраструктура, может быть, не дотягивает. Но уровень футбола всегда серьезный. Много легионеров приезжают, у которых не получалось, потому что думали здесь на одной ноге выступать. На самом деле, очень тяжелый чемпионат. И иностранные тренера не раз не справлялись со своими задачами, потому что думали, что будет легко.

Думаю, в этом сезоне сильнее. Потому что я здесь :)», – заявил Януш.