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Николай Януш: «Думаю, «Шахтер» в этом сезоне сильнее. Потому что я здесь»

16.04.2019 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Шахтера» Николай Януш в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» оценил уровень высшей лиги.

«Всегда придерживался мнения, что чемпионат наш хороший. Инфраструктура, может быть, не дотягивает. Но уровень футбола всегда серьезный. Много легионеров приезжают, у которых не получалось, потому что думали здесь на одной ноге выступать. На самом деле, очень тяжелый чемпионат. И иностранные тренера не раз не справлялись со своими задачами, потому что думали, что будет легко.

Думаю, «Шахтер» в этом сезоне сильнее. Потому что я здесь :)», – заявил Януш.

 
 
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Нападающий «Шахтера» Николай Януш в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» оценил уровень высшей лиги.
 
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