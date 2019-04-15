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Чемпионат Англии. «Брайтон» примет «Кардифф»

16.04.2019 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в английской премьер-лиге состоится перенесенный матч 31-го тура между «Брайтоном» и «Кардиффом». 

Чемпионат Англии

31-й тур

Перенесенный матч

Брайтон – Кардифф 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
16 апреля, 21.45, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 22 Мендес-Лэйнг.
БрайтонРайан, Бернардо, Сальтор, Данк, Даффи, Проппер, Гросс, Марч, Стивенс, Джаханбахш, Мюррей.
КардиффЭтеридж, Манга, Пелтьер, Беннетт, Моррисон, Гуннарссон, Роллс, Мендес-Лэйнг, Камараса, Хойлетт, Ньяссе.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Сегодня в английской премьер-лиге состоится перенесенный матч 31-го тура между «Брайтоном» и «Кардиффом».
 
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