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Чемпионат Англии. «Брайтон» примет «Кардифф»
16.04.2019 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в английской премьер-лиге состоится перенесенный матч 31-го тура между «Брайтоном» и «Кардиффом».
Чемпионат Англии
31-й тур
Перенесенный матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в английской премьер-лиге состоится перенесенный матч 31-го тура между «Брайтоном» и «Кардиффом».
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