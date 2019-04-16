Навстречу II Европейским играм. Зажечь регионы

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Эстафета факельного огня «Пламя мира», приуроченная к началу II Европейских игр, пройдет в июне на территории Минской области. Причем в маршруте следования значится 8 населенных пунктов. Главная задача эстафеты — показать гостям форума самые знаковые места центрального региона.

Старт эстафеты произойдет 3 мая в Риме. Там находится штаб-квартира Европейского олимпийского комитета. Путь пламени будет долгим и интересным: после церемонии в итальянской столице белорусские альпинисты поднимут его на вершину горы Монблан. Затем спортивный огонь пронесут через шесть европейских столиц, где в его честь пройдут концерты и будут организованы другие развлекательные мероприятия.

В нашу страну факел доставят по земле. Первым его встретит Брест, за ним и другие города во всех регионах. В Минской области эстафету подхватят Солигорск, Несвиж, Молодечно, Мядель, Логойск, Борисов, Жодино и Заславль. Именно в такой логистической последовательности пройдет передача пламени из одного района в другой.

— На Минщине эстафета пробудет 6 дней, с 11 по 16 июня. Примерно 70 факелоносцев посетит около полутора десятков локаций, включая солевые шахты «Беларуськалия», Несвижский замок, озеро Нарочь, мемориальный комплекс «Хатынь», «Борисов-Арену», БЕЛАЗ, Курган Славы, «Линию Сталина». В Молодечно появится областная фан-зона, — рассказал начальник управления церемоний и культурной программы Дирекции II Европейских игр Сергей Хомич. — Для нас, организаторов, главное — создать настроение вокруг Игр.

— Настораживает то, что, несмотря на рекламу в СМИ, по-прежнему остаются люди, которые не знают, что такое Европейские игры. Одна из задач эстафеты огня на Минщине — рассказать о значимости этого форума,— подчеркнул заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич. — Хочется, чтобы красоту наших мест увидели и оценили все.

Областная эстафета факельного огня начнется в Солигорске. Здесь же в честь ее старта и дальнейшего путешествия по Минщине будет организован концерт, прозвучат слова напутствия атлетам, которые представят столичную область на знаковом спортивном форуме. «Пламя мира» финиширует 21 июня на минском стадионе «Динамо» во время церемонии открытия Европейских игр.

Станислав ЛОБАТЫЙ,

«МП».