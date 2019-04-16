Массовую драку предотвратили в Гомеле. Задержаны 14 фанатов

Источник материала: Tribuna.com

Правоохранительные органы предотвратили массовую драку в Гомеле, где 13 апреля хоккейные фанаты собирались подраться с местными жителями, сообщает агентство «Минск-Новости».

Чтобы не допустить потасовки, на место прибыли представители ОМОН.

На момент прибытия правоохранителей двое болельщиков «Гомеля» уже избивала 15-летнего и 16-летнего школьников. Фанаты были отправлены в изолятор временного содержания. В отношении обоих возбуждено уголовное.

Добавим, что всего было задержано 14 болельщиков ХК «Гомель». Проводится проверка.