|
Массовую драку предотвратили в Гомеле. Задержаны 14 фанатов
17.04.2019 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Правоохранительные органы предотвратили массовую драку в Гомеле, где 13 апреля хоккейные фанаты собирались подраться с местными жителями, сообщает агентство
Чтобы не допустить потасовки, на место прибыли представители ОМОН.
На момент прибытия правоохранителей двое болельщиков «Гомеля» уже избивала 15-летнего и 16-летнего школьников. Фанаты были отправлены в изолятор временного содержания. В отношении обоих возбуждено уголовное.
Добавим, что всего было задержано 14 болельщиков ХК «Гомель». Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранительные органы предотвратили массовую драку в Гомеле, где 13 апреля хоккейные фанаты собирались подраться с местными жителями, сообщает агентство...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)