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Массовую драку предотвратили в Гомеле. Задержаны 14 фанатов

17.04.2019 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Правоохранительные органы предотвратили массовую драку в Гомеле, где 13 апреля хоккейные фанаты собирались подраться с местными жителями, сообщает агентство «Минск-Новости».

Чтобы не допустить потасовки, на место прибыли представители ОМОН.

На момент прибытия правоохранителей двое болельщиков «Гомеля» уже избивала 15-летнего и 16-летнего школьников. Фанаты были отправлены в изолятор временного содержания. В отношении обоих возбуждено уголовное.

Добавим, что всего было задержано 14 болельщиков ХК «Гомель». Проводится проверка.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Правоохранительные органы предотвратили массовую драку в Гомеле, где 13 апреля хоккейные фанаты собирались подраться с местными жителями, сообщает агентство...
 
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