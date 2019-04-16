Алексей Меркулов: «Давайте вернемся в 2000-е. Неужели легионеры мешали развиваться Белькевичу, Хацкевичу, Василюку?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов считает, что нужно полностью отменить лимит на легионеров.

– По-вашему, сейчас легионеры в белорусском футболе – необходимая мера?

– Несколько лет назад я уже говорил об этом. Считаю, любые запреты вредят футболу. Давайте вернемся в начало 2000-х. Неужели тогдашние легионеры в чемпионате Беларуси мешали развиваться Белькевичу, Хацкевичу, Василюку или тому же Кульчию? Я уже говорил, что в те времена только из чемпионата Беларуси можно было спокойно собрать три состава национальной команды. На мой взгляд, здесь проблема не в легионерах.

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