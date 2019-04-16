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Алексей Меркулов: «Давайте вернемся в 2000-е. Неужели легионеры мешали развиваться Белькевичу, Хацкевичу, Василюку?»
17.04.2019 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов считает, что нужно полностью отменить лимит на легионеров.
– По-вашему, сейчас легионеры в белорусском футболе – необходимая мера?
– Несколько лет назад я уже говорил об этом. Считаю, любые запреты вредят футболу. Давайте вернемся в начало 2000-х. Неужели тогдашние легионеры в чемпионате Беларуси мешали развиваться Белькевичу, Хацкевичу, Василюку или тому же Кульчию? Я уже говорил, что в те времена только из чемпионата Беларуси можно было спокойно собрать три состава национальной команды. На мой взгляд, здесь проблема не в легионерах.
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Алексей Меркулов: «Давайте вернемся в 2000-е. Неужели легионеры мешали развиваться Белькевичу, Хацкевичу, Василюку?»
Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов считает, что нужно полностью отменить лимит на легионеров.
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