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Алексей Меркулов: «Давайте вернемся в 2000-е. Неужели легионеры мешали развиваться Белькевичу, Хацкевичу, Василюку?»

17.04.2019 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов считает, что нужно полностью отменить лимит на легионеров. 

– По-вашему, сейчас легионеры в белорусском футболе – необходимая мера? 

– Несколько лет назад я уже говорил об этом. Считаю, любые запреты вредят футболу. Давайте вернемся в начало 2000-х. Неужели тогдашние легионеры в чемпионате Беларуси мешали развиваться Белькевичу, Хацкевичу, Василюку или тому же Кульчию? Я уже говорил, что в те времена только из чемпионата Беларуси можно было спокойно собрать три состава национальной команды. На мой взгляд, здесь проблема не в легионерах. 

«Как только появится мальчик уровня Баранова, тут же выйдет в основе». Почему в «Гомеле» так много иностранцев?

В стартовом составе «Гомеля» было 3 белоруса, у «Славии» – 2

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов считает, что нужно полностью отменить лимит на легионеров.
 
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