НХЛ. Экс-тренер «Эдмонтона» Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер «Эдмонтона» и «Сан-Хосе» Тодд Маклеллан возглавил .

Вице-президент и генеральный менеджер «Кингс» сообщил о договоренности с 51-летним специалистом об условиях многолетнего контракта.

Маклеллан стал 29-м тренером в истории клуба. Он провел 11 сезонов в лиге, а в 2008 году выиграл Кубок Стэнли в качестве ассистента главного тренера «Детройта».

У Маклеллана 434 победы в рамках регулярных чемпионатов. Это 33-й показатель среди тренеров в истории и 11-й среди работающих сейчас специалистов.

В семи из десяти полных сезонов в НХЛ Маклеллан выводил свои команды в плей-офф Кубка Стэнли.

Напомним, 7 апреля «Лос-Анджелес» отправил в отставку Уилли Дежардена.

По итогам регулярного чемпионата команда набрала 71 очко и заняла последнее место в турнирной таблице Западной конференции.