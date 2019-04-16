ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НХЛ. Экс-тренер «Эдмонтона» Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес»

17.04.2019 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер «Эдмонтона» и «Сан-Хосе» Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес».

Вице-президент и генеральный менеджер «Кингс» Роб Блэйк сообщил о договоренности с 51-летним специалистом об условиях многолетнего контракта. 

Маклеллан стал 29-м тренером в истории клуба. Он провел 11 сезонов в лиге, а в 2008 году выиграл Кубок Стэнли в качестве ассистента главного тренера «Детройта».

У Маклеллана 434 победы в рамках регулярных чемпионатов. Это 33-й показатель среди тренеров в истории и 11-й среди работающих сейчас специалистов.

В семи из десяти полных сезонов в НХЛ Маклеллан выводил свои команды в плей-офф Кубка Стэнли.

Напомним, 7 апреля «Лос-Анджелес» отправил в отставку Уилли Дежардена.

По итогам регулярного чемпионата команда набрала 71 очко и заняла последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший главный тренер «Эдмонтона» и «Сан-Хосе» Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Культурную программу II Европейских игр рассмотрели на заседании оргкомитета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика