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НХЛ. Экс-тренер «Эдмонтона» Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес»
17.04.2019 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер «Эдмонтона» и «Сан-Хосе» Тодд Маклеллан возглавил
Вице-президент и генеральный менеджер «Кингс»
Маклеллан стал 29-м тренером в истории клуба. Он провел 11 сезонов в лиге, а в 2008 году выиграл Кубок Стэнли в качестве ассистента главного тренера «Детройта».
У Маклеллана 434 победы в рамках регулярных чемпионатов. Это 33-й показатель среди тренеров в истории и 11-й среди работающих сейчас специалистов.
В семи из десяти полных сезонов в НХЛ Маклеллан выводил свои команды в плей-офф Кубка Стэнли.
Напомним, 7 апреля «Лос-Анджелес»
По итогам регулярного чемпионата команда набрала 71 очко и заняла последнее место в турнирной таблице Западной конференции.
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Бывший главный тренер «Эдмонтона» и «Сан-Хосе» Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес».
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