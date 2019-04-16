Кубок Стэнли. «Айлендерс» выиграли серию у «Питтсбурга» всухую и впервые за 3 года вышли во 2-й раунд

Источник материала: Tribuna.com

«Айлендерс» победили (3:1) в матче стартового раунда Кубка Стэнли (4-0 в серии).

Ньюйоркцы вышли в полуфинал Восточной конференции впервые за три года. В сезоне-2015/16 обыграли в первом раунде «Флориду» (4-2), а во втором – уступили «Тампе» (1-4).

Во втором раунде плей-офф-2019 «Айлендерс» встретятся с победителями пары «Вашингтон» – «Каролина» (2-1).