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Кубок Стэнли. «Айлендерс» выиграли серию у «Питтсбурга» всухую и впервые за 3 года вышли во 2-й раунд
17.04.2019 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Айлендерс» победили
Ньюйоркцы вышли в полуфинал Восточной конференции впервые за три года. В сезоне-2015/16
Во втором раунде плей-офф-2019 «Айлендерс» встретятся с победителями пары «Вашингтон» – «Каролина» (2-1).
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Кубок Стэнли. «Айлендерс» выиграли серию у «Питтсбурга» всухую и впервые за 3 года вышли во 2-й раунд
«Айлендерс» победили «Питтсбург» (3:1) в матче стартового раунда Кубка Стэнли (4-0 в серии).
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