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Акции «Ювентуса» упали в цене на 24% после вылета из Лиги чемпионов

17.04.2019 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Акции «Ювентуса» существенно подешевели за ночь после вылета команды от «Аякса» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, 1:2).

Как сообщает Football Italia, вечером во вторник за акцию туринцев давали 1,69 евро, но рано утром торги открылись с отметки в 1,30 евро.

По данным Bloomberg, сейчас стоимость акций постепенно восстанавливается и составляет 1,41 евро, что на 16% ниже цены днем ранее.

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Акции «Ювентуса» существенно подешевели за ночь после вылета команды от «Аякса» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, 1:2).
 
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