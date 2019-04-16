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Салах, Леброн, Осака, Вудс и Морган вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

17.04.2019 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли пять спортсменов.

• Египетский футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Мо – кумир египтян, скаузеров и мусульман по всему миру, но он остается скромным, вдумчивым и веселым человеком, который воспринимает все это не слишком серьезно», – написал про него телеведущий Джон Оливер.

• Баскетболист Леброн Джеймс.

«Он оправдал восхищение многих миллионов молодых людей за счет свой способности оправдывать невероятные ожидания на баскетбольной площадке, успехов в бизнесе, Голливуде и медиа и новой школы для малоимущих детей в родном городе», – написал бизнесмен Уоррен Баффет.

• Первая ракетка мира Наоми Осака.

«Никто не представляет наше глобализованное, мультикультурное будущее лучше честной, вежливой, самоуничижительной теннисистки, которая может выигрывать еще много лет», – описала ее влияние экс-первая ракетка мира Крис Эверт.

• Гольфист Тайгер Вудс, на прошлой неделе выигравший первый «Мастерс» за 14 лет.

«Последние несколько лет Тайгер усиленно восстанавливался после операций и вернулся на топ-уровень. Пока эксперты сомневались в том, что он еще что-то выиграет, он неустанно работал. Мы не всегда ценим терпение. Тайгер провел бесчисленные часы в тренажером зале и на поле, у него была конкретная цель», – написал певец Джастин Тимберлейк.

• Футболистка Алекс Морган.

«Как мать 12-летних девочек я прекрасно понимаю влияние Алекс на новое поколение. Ее стремление быть положительным примером уникально, и я невероятно рада, что будущее нашего в спорта в таких хороших руках», – написала олимпийская чемпионка по футболу Миа Хэмм.

 

 
 
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Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира.
 
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