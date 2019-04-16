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Заварухин сменил Андриевского на посту главного тренера «Сибири»
17.04.2019 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Сибирь» официально объявила о назначении Николая Заварухина новым главным тренером клуба.
Соглашение с 44-летним специалистом рассчитано на 2 года.
В период с 2013 по 2015 годы Заварухин возглавлял молодежную команду
Последние три сезона провел в тренерском штабе «Автомобилиста».
Напомним, сезон-2018/19 «Сибирь» завершила под руководством белорусского тренера Александра Андриевского.
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«Сибирь» официально объявила о назначении Николая Заварухина новым главным тренером клуба.
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