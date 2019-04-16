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«Барселона» близка к приобретению де Лигта

17.04.2019 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» близка к заключению соглашения по трансферу защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, сообщает ESPN.

Каталонский клуб, как сообщает источник, держит ситуацию под контролем. 

«Ювентус» и «Бавария» интересуются де Лигтом, но один из источников ESPN утверждает, что де Лигт хочет рассматривать только предложение от «Барселоны».

«Аякс» уведомит «Барселону», если получит другое конкретное предложение о трансфере футболиста. Такая же договоренность была между клубами по хавбеку Френки де Йонгу, который летом переберется на «Камп Ноу».

Руководство сине-гранатовых регулярно общается с агентом де Лигта Мино Райолой.

 

 
 
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«Барселона» близка к заключению соглашения по трансферу защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, сообщает ESPN.
 
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