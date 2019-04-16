|
«Барселона» близка к приобретению де Лигта
17.04.2019 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Барселона» близка к заключению соглашения по трансферу защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, сообщает ESPN.
Каталонский клуб, как сообщает источник, держит ситуацию под контролем.
«Ювентус» и «Бавария» интересуются де Лигтом, но один из источников ESPN утверждает, что де Лигт хочет рассматривать только предложение от «Барселоны».
«Аякс» уведомит «Барселону», если получит другое конкретное предложение о трансфере футболиста. Такая же договоренность была между клубами по хавбеку Френки де Йонгу, который летом переберется на «Камп Ноу».
Руководство сине-гранатовых регулярно общается с агентом де Лигта Мино Райолой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Барселона» близка к заключению соглашения по трансферу защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, сообщает ESPN.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)