«Ман Сити» и «Тоттенхэм» забили 5 голов к 21-й минуте. Это рекорд Лиги чемпионов

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» принимает «Тоттенхэм» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2, первый тайм).

К 21-й минуте матча по два гола забили полузащитник «Ман Сити» Рахим Стерлинги и форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, еще один забитый мяч на счету Бернарду Силвы.

Пять голов к 21-й минуте – лучший результат в истории турнира. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году в матче «Боруссия» – «Легия» (3:2 на 24-й минуте матча).