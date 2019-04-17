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Пеп о вылете из ЛЧ: «Это жестоко. Мы праздновали и были так близки к полуфиналу»

18.04.2019 03:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о вылете из Лиги чемпионов после четвертьфинального противостояния с «Тоттенхэмом» (4:4 по сумме двух матчей).

«Это жестоко. Но что есть – то есть. С этим нужно смириться. После 20 минут мы вели 3:2, во втором тайме мы создали много моментов и забили необходимые голы. К сожалению, плохой конец. Поздравляем «Тоттенхэм», удачи в полуфинале.

Я поддерживаю VAR, но, возможно, с одной точки зрения, при голе Фернандо Льоренте играл рукой. Возможно, с точки зрения рефери – не играл.

Отмененный гол Стерлинга? Я посмотрел весь эпизод, и люди сверху решили, что это офсайд. Мы не забили пенальти в первом тайме, но я очень горжусь игроками и болельщиками. 

Я никогда не слышал такой поддержки за все время в «Манчестер Сити», но футбол – вещь непредсказуемая», – сказал Гвардиола в эфире BBC Radio 5.

«3:2 в первые 20 минут – это непривычно. При голе Стерлинга был офсайд, это жестоко. Мы праздновали, мы были так близки к полуфиналу. Что есть – то есть.

В первом тайме мы играли хорошо, во втором создавали много моментов. «Тоттенхэм» – хорошая команда, так что игра была примерно равной. К сожалению, мы не прошли в следующую стадию.

У нас много матчей в чемпионате и финал Кубка Англии. Сегодня нам тяжело, завтра будет тяжело, но послезавтра мы будем готовы.

Мы не забили пенальти в первом матче, создали много моментов против непростого соперника. В эпизодах с первыми двумя пропущенными мячами мы допустили ошибки. 

Но мы играли по совести. Мы бились до самого конца. То, что мы сделали за эти два сезона, просто невероятно», – добавил тренер в эфире BT Sport.

Главный арбитр матча Джюнейт Чакир не засчитал гол Рахима Стерлинга, забитый в добавленное ко второму тайму время, после просмотра видеоповторов. Этот гол вывел бы в полуфинал «Ман Сити».

Голы бешеного матча «Сити» и «Тоттенхэма»: три ассиста Де Брюйне, две ошибки Лапорта, бедро Льоренте, офсайд Агуэро

Команды Гвардиолы с 2011 года не выходят в финал, а с 2016-го – в полуфинал ЛЧ

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о вылете из Лиги чемпионов после четвертьфинального противостояния с «Тоттенхэмом» (4:4 по сумме...
 
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