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Фернандиньо: «##### VAR!»
18.04.2019 02:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо эмоционально отреагировал на вылет из Лиги чемпионов от «Тоттенхэма» (4:4 по сумме двух матчей) за счет гостевого гола.
«##### (нафиг) VAR!» – сказал Фернандиньо журналистам после игры.
После просмотра видеоповторов главный арбитр матча Джюнейт Чакир не засчитал гол Рахима Стерлинга, забитый в добавленное ко второму тайму время. Этот гол вывел бы в полуфинал «Ман Сити».
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо эмоционально отреагировал на вылет из Лиги чемпионов от «Тоттенхэма» (4:4 по сумме двух матчей) за счет гостевого гола.
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