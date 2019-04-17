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Вертонген о незасчитанном голе Стерлинга: «Все просто рухнули на поле. Но VAR вдруг спас нас»

18.04.2019 02:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген признался, что не надеялся на то, что гол вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4) будет отменен.

После просмотра видеоповторов главный арбитр матча Джюнейт Чакир не засчитал гол Стерлинга, забитый в добавленное ко второму тайму время. Этот гол вывел бы в полуфинал «Ман Сити».

«Обычно вы апеллируете к судьям по поводу офсайда или фола. Но в этот раз никто не думал об офсайде, все просто рухнули вниз.

Оставалось несколько минут, я попытался всех поднять. Но вдруг из ниоткуда возник VAR и спас нас», – заявил Вертонген.

Голы бешеного матча «Сити» и «Тоттенхэма»: три ассиста Де Брюйне, две ошибки Лапорта, бедро Льоренте, офсайд Агуэро

 
 
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Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген признался, что не надеялся на то, что гол вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги...
 
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