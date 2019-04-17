|
Вертонген о незасчитанном голе Стерлинга: «Все просто рухнули на поле. Но VAR вдруг спас нас»
18.04.2019 02:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
После просмотра видеоповторов главный арбитр матча Джюнейт Чакир не засчитал гол Стерлинга, забитый в добавленное ко второму тайму время. Этот гол вывел бы в полуфинал
«Обычно вы апеллируете к судьям по поводу офсайда или фола. Но в этот раз никто не думал об офсайде, все просто рухнули вниз.
Оставалось несколько минут, я попытался всех поднять. Но вдруг из ниоткуда возник VAR и спас нас», – заявил Вертонген.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген признался, что не надеялся на то, что гол вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)