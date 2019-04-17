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Юрген Клопп: «Никогда не играл с «Барселоной». С нетерпением жду матчей»
18.04.2019 02:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«В этом сезоне мы сыграли лучше. Мы всегда знали, что нас здесь ждет ураган, и так и произошло. Во втором тайме у
Мы более опытная команда, это очевидно. У нас были сложные выездные матчи, и мы знали, что это будет похоже на игры с «Сити» и «Ромой» в прошлом году. Сложный матч, но мы идем в полуфинал, все хорошо.
Я впервые сыграю против «Барселоны», не считая товарищеских матчей. С нетерпением жду матчей», – сказал Клопп в эфире BT Sport.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о победе над «Порту» (4:1, 6:1 по сумме двух матчей) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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