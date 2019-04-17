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Юрген Клопп: «Никогда не играл с «Барселоной». С нетерпением жду матчей»

18.04.2019 02:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о победе над «Порту» (4:1, 6:1 по сумме двух матчей) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В этом сезоне мы сыграли лучше. Мы всегда знали, что нас здесь ждет ураган, и так и произошло. Во втором тайме у «Порту» иссякли силы, и мы смогли взять игру под контроль и забить.

Мы более опытная команда, это очевидно. У нас были сложные выездные матчи, и мы знали, что это будет похоже на игры с «Сити» и «Ромой» в прошлом году. Сложный матч, но мы идем в полуфинал, все хорошо.

Я впервые сыграю против «Барселоны», не считая товарищеских матчей. С нетерпением жду матчей», – сказал Клопп в эфире BT Sport.

В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Барселоной», «Аякс» – с «Тоттенхэмом»

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о победе над «Порту» (4:1, 6:1 по сумме двух матчей) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
 
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