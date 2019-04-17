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Команды Гвардиолы с 2011 года не выходят в финал, а с 2016-го – в полуфинал ЛЧ
18.04.2019 02:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Сити» победил
Команды испанского тренера с 2016-го не доходили до 1/2 финала, а с 2011-го не выходили в финал Лиги чемпионов.
В последний раз Гвардиола играл в полуфинале ЛЧ в сезоне-2015/16, когда «Бавария» под его руководством уступила «Атлетико», а в финале – в сезоне-2010/11, когда его «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» и стала победителем турнира.
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«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но выбыл из розыгрыша турнира по сумме двух встреч (первая игра – 0:1).
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