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Почеттино после победы над «Ман Сити»: «Счастлив и горд. Мои игроки – герои»

18.04.2019 02:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о выходе в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Ман Сити» в 1/4 финала благодаря голу на чужом поле (3:4, 4:4 по сумме двух матчей).

«Невероятно то, как все это закончилось. Я так счастлив и горд. Мои игроки – герои. Я так рад за них, так рад за наших фанатов.

В тот момент произошло много вещей в моей голове (отмененный гол «Ман Сити» в дополнительное время матча – прим. Sports.ru), было огромное разочарование, но потом решение поменяли. Вот за это мы любим футбол.

Сегодня мы показали свой характер, это была невероятная игра», – сказал Почеттино в эфире BT Sport.

Голы бешеного матча «Сити» и «Тоттенхэма»: три ассиста Де Брюйне, две ошибки Лапорта, бедро Льоренте, офсайд Агуэро

Команды Гвардиолы с 2011 года не выходят в финал, а с 2016-го – в полуфинал ЛЧ

 
 
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о выходе в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Ман Сити» в 1/4 финала благодаря голу на...
 
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