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Почеттино после победы над «Ман Сити»: «Счастлив и горд. Мои игроки – герои»
18.04.2019 02:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о выходе в полуфинал Лиги чемпионов после победы над
«Невероятно то, как все это закончилось. Я так счастлив и горд. Мои игроки – герои. Я так рад за них, так рад за наших фанатов.
В тот момент произошло много вещей в моей голове (отмененный гол «Ман Сити» в дополнительное время матча – прим. Sports.ru), было огромное разочарование, но потом решение поменяли. Вот за это мы любим футбол.
Сегодня мы показали свой характер, это была невероятная игра», – сказал Почеттино в эфире BT Sport.
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о выходе в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Ман Сити» в 1/4 финала благодаря голу на...
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