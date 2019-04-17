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Ращеня об игре в Крыму: «Мама переживала, боялась за меня. Были слезы»

18.04.2019 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Илья Ращеня, выступающий за «Инкомспорт» из Ялты, поделился первыми впечатлениями о клубе. 

Как отреагировали родственники и друзья-футболисты, когда узнали, что ты едешь играть в Крым?

– Мать, если честно, до конца не верила. Поверила, только когда принес билет. А друзьям особо ничего не говорил. Посоветовался еще с Артемом Александровичем Радьковым. Он сказал: это должно пойти тебе на пользу.

- Мама боялась за тебя?

– Ну да, переживала. Были слезы.

- Как убеждал ее, что все будет нормально?

– Я уже взрослый. Сам должен выбирать свой путь. Это моя судьба. За меня никто ничего решать не будет.

- Вспомни первые впечатления — от Ялты, клуба.

– Приехали, сразу сыграли двусторонку. Думал, будет тепло — а выпал снег. Начали его топтать. Хотя прошла буквально неделя — и я уже ходил в майке с шортами. Коллектив очень хорошо нас принял. Не ожидал, что все будет так просто. Все как-то быстро сплотились. Команда же новая. 14 человек поменялось в паузе между кругами. В общем, все хорошо.

Ращеня и Харнавцов арендованы клубом, который играет в чемпионате Крыма

 
 
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Белорусский защитник Илья Ращеня, выступающий за «Инкомспорт» из Ялты, поделился первыми впечатлениями о клубе.
 
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