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Страницы белорусского спорта. Борьба

18.04.2019 10:35 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Страницы белорусского спорта. Борьба
Европейские игры в Баку. Фото из архива БЕЛТА

Одним из древнейших видов спорта является греко-римская борьба. В программе Олимпийских игр она появилась в 708 году до нашей эры. Поэтому вплоть до 1991 года ее называли еще классической. В 1904-м на Играх в американском Сент-Луисе олимпийским был признан и вольный стиль.

Первые яркие страницы греко-римской борьбы в Беларуси связаны с именами прославленных тренеров Болеслава Рыбалко и Михаила Мирского. Именно им удалось раскрыть талант Олега Караваева, который в 1960 году в Риме первым из белорусских борцов-классиков стал олимпийским чемпионом.

Знаменательным для нас был и чемпионат Европы 1985 года в Лейпциге. Команда Советского Союза завоевала 7 золотых медалей. Причем 5 из них достались представителям белорусской школы классической борьбы. Тогда чемпионом континента в весовой категории до 62 кг стал Камандар Маджидов – нынешний председатель Белорусской федерации борьбы. В Сеуле-1988 он завоевал олимпийское золото. Свой спортивный путь начал в Грузии, потом переехал в Азербайджан, а с 1982 года выступал за сборную БССР. С обретением Беларусью независимости долгое время тренировал национальную команду.

Спортсменам в вольной борьбе, в отличие от греко-римской, разрешено применять ноги: традиционны здесь подсечки, а также захваты руками ног соперника. Поначалу греко-римской занимались атлеты из классической борьбы, но со временем в республике образовался коллектив собственно борцов-вольников, успешно выступавших на чемпионатах СССР. Всему миру известно имя легендарного белорусского богатыря Александра Медведя. Он на трех Олимпиадах подряд поднимался на высшую ступень пьедестала – в Токио-1964, Мехико-1968 и Мюнхене-1972. В 2005 году Александр Медведь был признан лучшим борцом вольного стиля в истории.

Летняя Олимпиада в Атланте-1996 для борцов получилась успешной. Они положили в общую медальную копилку сборной страны 3 серебряные и 1 бронзовую награды. Это был хороший задел на будущее, считает Камандар Маджидов. Впоследствии белорусские спортсмены многократно поднимались на пьедестал почета крупнейших международных турниров.

Женскую борьбу в Беларуси начал культивировать тренер-энтузиаст Сергей Шкрадюк. Белорусские спортсменки добились немалых успехов, хотя поначалу никто всерьез не воспринимал представительниц прекрасного пола на борцовском ковре, говорит Камандар Маджидов. На мировых и континентальных чемпионатах наши девушки достойно сражаются с именитыми соперницами и поднимаются на пьедесталы. Наибольших успехов добились двукратная чемпионка мира Ванесса Колодинская, серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио Мария Мамошук, чемпионка I Европейских игр в Баку Василиса Марзалюк.

Камандар Маджидов отмечает, что в сборную Беларуси по борьбе на II Европейских играх в Минске попадут только сильнейшие. "Дома мы не можем выступить плохо, подвести болельщиков. Постараемся побеждать и доказывать превосходство белорусской школы борьбы. Считаем, что 6 наград различного достоинства – тот минимум, который наши атлеты должны завоевать. Спорт – вещь непредсказуемая, но надо стремиться к большим целям", – убежден Камандар Маджидов.

Он также подчеркивает, что триумф – это всего лишь пять секунд, когда судья поднимает руку атлета в знак победы, а дальше – напряженная работа. Иначе более удачливые спортсмены одержат верх. «Наши борцы с нетерпением ждут одно из самых значимых событий – II Европейские игры», – добавляет председатель БФБ.

Соревнования борцов на II Европейских играх пройдут в минском Дворце спорта 25–30 июня. В трех видах борьбы 288 атлетов разыграют 18 комплектов медалей.

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.

Игорь ХАДАСЕВИЧ, 7 Дней. Фото из архива БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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Одним из древнейших видов спорта является греко-римская борьба. В программе Олимпийских игр она появилась в 708 году до нашей эры. Поэтому вплоть до 1991 года ее...
 
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