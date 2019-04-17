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Гол Мышенко стал лучшим по итогам 3-го тура
18.04.2019 11:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По итогам голосования, лучшим голом третьего тура высшей лиги стал мяч полузащитника «Торпедо-БелАЗ» Богдана Мышенко, забитый на 60-й минуте в ворота «Минска».
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По итогам голосования, лучшим голом третьего тура высшей лиги стал мяч полузащитника «Торпедо-БелАЗ» Богдана Мышенко, забитый на 60-й минуте в ворота «Минска».
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