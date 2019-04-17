OHL. Колячонок попал в первую символическую сборную новичков

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Владислав Колячонок попал в первую символическую сборную новичков OHL. Символическая сборная выбиралась генеральным менеджерами команд лиги. За первое место начисляется пять баллов, за второе – три, за третье – один.

Состав сборной:

Вратарь: Джет Гривс (58 баллов);

Защитники: Владислав Колячонок (69) – Джейми Дрисдейл (95);

Нападающие: Куинтон Байфилд (87) – Коул Перфетти (91) – Джейкоб Перо (89).

Напомним, что 17-летний Колячонок провел за «Флинт» 53 матча и набрал в них 29 (4+25) очков, при показателе полезности «-23».

Сегодня в составе юношеской сборной Беларуси Колячонок, выбранный капитаном команды, сыграет на чемпионате мира против чехов.





Фото: Твиттер OHL