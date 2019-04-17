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OHL. Колячонок попал в первую символическую сборную новичков
18.04.2019 12:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник Владислав Колячонок попал в первую символическую сборную новичков OHL. Символическая сборная выбиралась генеральным менеджерами команд лиги. За первое место начисляется пять баллов, за второе – три, за третье – один.
Состав сборной:
Вратарь: Джет Гривс (58 баллов);
Защитники: Владислав Колячонок (69) – Джейми Дрисдейл (95);
Нападающие: Куинтон Байфилд (87) – Коул Перфетти (91) – Джейкоб Перо (89).
Напомним, что 17-летний Колячонок провел за «Флинт» 53 матча и набрал в них 29 (4+25) очков, при показателе полезности «-23».
Сегодня в составе юношеской сборной Беларуси Колячонок, выбранный капитаном команды, сыграет на чемпионате мира против чехов.
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Белорусский защитник Владислав Колячонок попал в первую символическую сборную новичков OHL.
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