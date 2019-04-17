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Жена Кокорина: «Мы никто в этой системе. Надеюсь, государство обратит внимание, как ломают судьбы людям»

18.04.2019 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Дарья Валитова, гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поделился мнением о суде над мужем и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым.

«Я правда никогда не думала, что в мире есть такие злые, подлые и мстительные люди, которые вообще не хотят нести ответственность за свои слова и поступки!

То что было вчера, лично для меня не поддается никаким нормам и пониманию. Мало того, что спустя полгода у потерпевших более жесткие показания, так они в точь точь одинаковые, еще и по бумажке зачитанные!

И кто-то после этого мне скажет, что это все случайность, что ребята за обычную драку уже сидят полгода, и все идет к тому что им дадут реальный срок!

Нет, товарищи, это не совпадения, это просто реальность, где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость! Как по сценарию, они говорят что это был сговор, и то, что они ничего ребятам не говорили, хотя по камерам четко видно, что они ведут очень эмоциональный диалог, и что один из них так же пытается применить физическую силу, но его сдерживают!

Правда, от всего этого вранья у меня столько боли, но я ничего не могу с этим сделать! Мы никто в этой системе! Я очень надеюсь на правосудие и то, что наше государство обратит внимание, как ломают судьбы молодым людям, семьям и детям, просто потому что кто-то не хочет принимать свои ошибки и всяческим образом пытается прикрыть себя, наказывая других! Бог им судья!

Ребята признают, что их действия были слишком жесткими после того, как их оскорбили, но о каком сговоре, о каком запланированном хулиганстве может идти речь? Если все свидетели подтверждают что это был обычный конфликт, что Пак был таким же агрессивным и кричал, то, что он не просил его пересаживать!

Неужели теперь любой человек может так просто оклеветать других, потому что его это как-то задело? Надеюсь, что нет. И то, что суд примет во внимание показания и доказательства, что это не хулиганство, за которое ребятам могут дать от трех лет и более», – написала Валитова в инстаграме.

«Повезло, что остался жив». Денис Пак в суде рассказал, как его били стулом

 
 
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Дарья Валитова, гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поделился мнением о суде над мужем и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым.
 
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