|
Baza: дело Гулиева передали в ГУ МВД. Следователи продолжают проверку
18.04.2019 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Несмотря на попытки московского клуба уладить конфликт, в деле еще не поставлена точка.
Материалы по инциденту с участием 22-летнего хавбека передали в Главное следственное управление МВД, сообщает телеграм-канал Baza.
Следователи не поверили в извинения Гулиева и продолжают проверку.
В ближайшее время, в зависимости от тяжести вреда здоровью потерпевшего, статья УК РФ может быть изменена на более серьезную.
10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел Майкла Коула, а затем напал на него. У американца диагностировали перелом костей носа.
После этого спартаковец выплатил Коулу 155 тысяч рублей в качестве компенсации, и стороны подписали соглашение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может стать фигурантом уголовного дела после нападения на гражданина США.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)