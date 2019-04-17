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Дзержинский «Арсенал» представил форму на свой первый официальный матч

18.04.2019 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Дзержинский «Арсенал», выступающий во второй лиге, представил форму на свой первый официальный матч против «Осиповичей».

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Дзержинский «Арсенал» представил форму на свой первый официальный матч

Фото: Официальная группа «Вконтакте» «Арсенала»

 
 
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Дзержинский «Арсенал», выступающий во второй лиге, представил форму на свой первый официальный матч против «Осиповичей».
 
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