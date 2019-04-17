|
Дзержинский «Арсенал» представил форму на свой первый официальный матч
18.04.2019 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Дзержинский «Арсенал», выступающий во второй лиге, представил форму на свой первый официальный матч против «Осиповичей».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дзержинский «Арсенал», выступающий во второй лиге, представил форму на свой первый официальный матч против «Осиповичей».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)