«Наполи» пройдет обидчика БАТЭ? 4,50! Рискованно, но можно сделать ставку с гарантированным возвратом

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сыграют «Наполи» и «Арсенал» (первый матч – 0:2).

Букмекерская контора «Марафон» предлагает следующие котировки на данную встречу: коэффициент на победу «Наполи» – 1,75 , на успех «Арсенала» – 4,65 , на ничью – 4,25 .

Коэффициент на то, что Наполи выйдет в полуфинал – 4,50 .

БК «Марафон» предлагает сделать прогноз на матч, ничем не рискуя. Чтобы сделать беспроигрышную ставку, нужно зарегистрироваться на сайте, указав промокод START . Беспроигрышную первую ставку можно сделать на любой матч.

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