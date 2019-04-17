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«Наполи» пройдет обидчика БАТЭ? 4,50! Рискованно, но можно сделать ставку с гарантированным возвратом

18.04.2019 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сыграют «Наполи» и «Арсенал» (первый матч – 0:2).

Букмекерская контора «Марафон» предлагает следующие котировки на данную встречу: коэффициент на победу «Наполи» – 1,75, на успех «Арсенала» – 4,65, на ничью – 4,25.

Коэффициент на то, что Наполи выйдет в полуфинал – 4,50.  

БК «Марафон» предлагает сделать прогноз на матч, ничем не рискуя. Чтобы сделать беспроигрышную ставку, нужно зарегистрироваться на сайте, указав промокод START. Беспроигрышную первую ставку можно сделать на любой матч.

Служба поддержки готова помочь Вам с 9:00 до 00:00 ежедневно по телефону: +375 17 300-90-01.

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Сегодня в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сыграют «Наполи» и «Арсенал» (первый матч – 0:2).
 
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