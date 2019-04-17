Тренер гомельского «Локомотива»: «Намерены попасть в высшую лигу, цель такая есть.  Но, наверное, не стоит много об этом говорить»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер гомельского «Локомотива» Андрей Горовцов рассказал о целях команды на сезон.

– Какая задача поставлена на сезон? Выйти в высшую лигу?

– Такая цель есть, но, наверное, не стоит об этом много говорить. Да, команда и тренерский штаб настроены попасть в «вышку», а руководство Гомельского отделения Белорусской железной дороги делает все, чтобы клуб ни в чем не нуждался. Но получится ли у нас выполнить поставленную задачу, покажет футбол. Потому что в этом году первая лига по составу участников как никогда очень крепкая. Много хороших опытных команд, которые тоже поставили перед собой амбициозные задачи, имеют сильных игроков в заявках.

– Что касается финансов, в этом году они позволили пригласить игроков именно под выход в высшую лигу?

– К сожалению, никак не могу комментировать финансовые вопросы. И потом деньги и выход в «вышку» – все-таки разные вещи. В том сезоне это наглядно показал «Энергетик-БГУ». Оказалось, можно и без каких-то больших финансовых вложений перебраться в высший дивизион, – сказал