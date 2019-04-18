Сидоренко о словах Захарова: «Спасибо, что вспоминает. Значит, что-то стою. Есть еще такое понятие как профессиональная этика»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал слова главного тренера «Юности» Михаила Захарова, который заявил, что не нужно ждать подходящего момента, а поменять тренера национальной команды уже сейчас на Сергея Пушкова.

– Спасибо, что вспоминает. Значит, что-то стою. И прямой конкурент. Что сделаешь? Знаете, есть еще такое понятие как профессиональная этика.

– Здесь ее нет?

– Ох… Я не буду об этом человеке говорить. Там все написано, там все ясно, – сказал Сидоренко в эфире программы «Овертайм» на «Беларусь 5» .

Михаил Захаров: «Все знают, что придется менять Сидоренко. Чего тянуть? Пусть в Казахстан Пушков сборную везет»