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Сидоренко о словах Захарова: «Спасибо, что вспоминает. Значит, что-то стою. Есть еще такое понятие как профессиональная этика»

18.04.2019 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал слова главного тренера «Юности» Михаила Захарова, который заявил, что не нужно ждать подходящего момента, а поменять тренера национальной команды уже сейчас на Сергея Пушкова.

– Спасибо, что вспоминает. Значит, что-то стою. И прямой конкурент. Что сделаешь? Знаете, есть еще такое понятие как профессиональная этика.

– Здесь ее нет?

– Ох… Я не буду об этом человеке говорить. Там все написано, там все ясно, – сказал Сидоренко в эфире программы «Овертайм» на «Беларусь 5».

Михаил Захаров: «Все знают, что придется менять Сидоренко. Чего тянуть? Пусть в Казахстан Пушков сборную везет»

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал слова главного тренера «Юности» Михаила Захарова, который заявил, что не нужно ждать...
 
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