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Сидоренко о словах Захарова: «Спасибо, что вспоминает. Значит, что-то стою. Есть еще такое понятие как профессиональная этика»
18.04.2019 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал слова главного тренера «Юности» Михаила Захарова, который заявил, что не нужно ждать подходящего момента, а поменять тренера национальной команды уже сейчас на Сергея Пушкова.
– Спасибо, что вспоминает. Значит, что-то стою. И прямой конкурент. Что сделаешь? Знаете, есть еще такое понятие как профессиональная этика.
– Здесь ее нет?
– Ох… Я не буду об этом человеке говорить. Там все написано, там все ясно, – сказал Сидоренко в эфире программы «Овертайм» на
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Сидоренко о словах Захарова: «Спасибо, что вспоминает. Значит, что-то стою. Есть еще такое понятие как профессиональная этика»
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал слова главного тренера «Юности» Михаила Захарова, который заявил, что не нужно ждать...
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