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Маурицио Сарри: «Я выиграл 18 из 22 матчей ЛЕ, но все равно меня считают тренером, не соответствующим уровню еврокубков»
19.04.2019 01:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Это был мой 22-й матч в
Мне обидно за «Наполи» [который выбыл из турнира, уступив
Я рад, что мне не придется играть против
Мы проделали невероятный путь, но это плей-офф, здесь ты можешь вылететь в любой момент.
Медиа сильно зацикливаются на еврокубках, но люди забывают, что одно попадание в штангу или решение VAR могут сыграть против тебя, и все, ты вылетел», – заявил Сарри.
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Маурицио Сарри: «Я выиграл 18 из 22 матчей ЛЕ, но все равно меня считают тренером, не соответствующим уровню еврокубков»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после победы над «Славией» (5:3 по сумме двух матчей) и выхода в полуфинал Лиги Европы.
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