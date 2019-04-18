Маурицио Сарри: «Я выиграл 18 из 22 матчей ЛЕ, но все равно меня считают тренером, не соответствующим уровню еврокубков»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Маурицио Сарри поделился впечатлениями после победы над «Славией» (5:3 по сумме двух матчей) и выхода в полуфинал Лиги Европы.

«Это был мой 22-й матч в , 18 из них я выиграл. Но все равно меня считают тренером, не соответствующим уровню еврокубков.

Мне обидно за «Наполи» [который выбыл из турнира, уступив ]. Я знаю, им было тяжело, с «Арсеналом» играть непросто.

Я рад, что мне не придется играть против на «Сан-Паоло», и этому есть тысячи причин, но было бы здорово встретиться с ними на нейтральном поле и побороться за серьезную награду.

Мы проделали невероятный путь, но это плей-офф, здесь ты можешь вылететь в любой момент.

Медиа сильно зацикливаются на еврокубках, но люди забывают, что одно попадание в штангу или решение VAR могут сыграть против тебя, и все, ты вылетел», – заявил Сарри.