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Маурицио Сарри: «Я выиграл 18 из 22 матчей ЛЕ, но все равно меня считают тренером, не соответствующим уровню еврокубков»

19.04.2019 01:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после победы над «Славией» (5:3 по сумме двух матчей) и выхода в полуфинал Лиги Европы.

«Это был мой 22-й матч в Лиге Европы, 18 из них я выиграл. Но все равно меня считают тренером, не соответствующим уровню еврокубков.

Мне обидно за «Наполи» [который выбыл из турнира, уступив «Арсеналу»]. Я знаю, им было тяжело, с «Арсеналом» играть непросто.

Я рад, что мне не придется играть против «Наполи» на «Сан-Паоло», и этому есть тысячи причин, но было бы здорово встретиться с ними на нейтральном поле и побороться за серьезную награду.

Мы проделали невероятный путь, но это плей-офф, здесь ты можешь вылететь в любой момент.

Медиа сильно зацикливаются на еврокубках, но люди забывают, что одно попадание в штангу или решение VAR могут сыграть против тебя, и все, ты вылетел», – заявил Сарри.

 
 
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после победы над «Славией» (5:3 по сумме двух матчей) и выхода в полуфинал Лиги Европы.
 
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