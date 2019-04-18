Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

«Айнтрахт» обыграл «Бенфику» в 1/4 финала по сумме двух матчей (2:4, 2:0).

Франкфуртский клуб впервые за 39 лет вышел в полуфинал еврокубкового турнира.

В сезоне-1979/80 команда в 1/2 финала Кубка УЕФА обыграла по сумме двух матчей «Баварию» (0:2, 5:1), а в финале также в двухматчевом противостоянии одолела менхенгладбахскую «Боруссию» за счет голов на чужом поле (2:3, 1:0).

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Айнтрахт» в полуфинале встретится с .