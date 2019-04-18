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19.04.2019 00:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Айнтрахт» обыграл «Бенфику» в 1/4 финала
Франкфуртский клуб впервые за 39 лет вышел в полуфинал еврокубкового турнира.
В сезоне-1979/80 команда в 1/2 финала Кубка УЕФА обыграла по сумме двух матчей «Баварию» (0:2, 5:1), а в финале также в двухматчевом противостоянии одолела менхенгладбахскую «Боруссию» за счет голов на чужом поле (2:3, 1:0).
В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Айнтрахт» в полуфинале встретится с
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