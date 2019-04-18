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Евролига. Плей-офф. ЦСКА дома уступил «Басконии», «Жальгирис» в гостях одолел «Фенербахче»
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках вторых матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги московский ЦСКА дома проиграл испанской «Басконии».
Турецкий «Фенербахче» на своей арене уступил литовскому «Жальгирису».
Евролига
Плей-офф
1/4 финала
Вторые матчи
- Дата проведения
-
18 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
-
Хиггинс (15),
Родригес (14),
Клайберн (14),
Курбанов (7),
Хантер (4) старт;
Де Коло (6),
Хайнс (4),
Хэкетт (2),
Питерс (2),
Ухов (0),
Воронцевич (0),
Боломбой (0).
- Кирольбет Баскония
-
Шилдс (15),
Гарино (11),
Шенгелия (7),
Фойгтманн (4),
Уэртас (1 + 6 передач) старт;
Хиллиард (16),
Пуарье (14 + 15 подборов),
Вильдоса (7),
Дженнинг (3),
Джонс (0),
Диоп (0).
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
-
18 апреля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
-
Гудурич (11),
Мелли (9),
Диксон (5),
Махмутоглу (2),
Дювериоглу (0) старт;
Датоме (17 + 9 подборов),
Слукас (15 + 6 передач),
Веселы (12),
Калинич (4),
Грин (3),
Гюлер (2).
- Жальгирис
-
Улановас (20 + 7 подборов),
Дэвис (13),
Григонис (9),
Вестерманн (6),
Уайт (3) старт;
Уолтерс (14),
Томпсон (8),
Уолкап (6),
Милакнис (3).
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках вторых матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги московский ЦСКА дома проиграл испанской «Басконии».
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