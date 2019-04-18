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Евролига. Плей-офф. ЦСКА дома уступил «Басконии», «Жальгирис» в гостях одолел «Фенербахче»

19.04.2019 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках вторых матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги московский ЦСКА дома проиграл испанской «Басконии».

Турецкий «Фенербахче» на своей арене уступил литовскому «Жальгирису».

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Вторые матчи

ЦСКА Россия  –  Кирольбет Баскония Испания 68:78 (18:27, 19:15, 15:24, 16:12)
Дата проведения
18 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Хиггинс (15), Родригес (14), Клайберн (14), Курбанов (7), Хантер (4)  старт; Де Коло (6), Хайнс (4), Хэкетт (2), Питерс (2), Ухов (0), Воронцевич (0), Боломбой (0).
Кирольбет Баскония
Шилдс (15), Гарино (11), Шенгелия (7), Фойгтманн (4), Уэртас (1 + 6 передач)  старт; Хиллиард (16), Пуарье (14 + 15 подборов), Вильдоса (7), Дженнинг (3), Джонс (0), Диоп (0).

Счет в серии – 1-1

Фенербахче Турция  –  Жальгирис Литва 80:82 (21:20, 18:26, 19:27, 22:9)
Дата проведения
18 апреля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче
Гудурич (11), Мелли (9), Диксон (5), Махмутоглу (2), Дювериоглу (0)  старт; Датоме (17 + 9 подборов), Слукас (15 + 6 передач), Веселы (12), Калинич (4), Грин (3), Гюлер (2).
Жальгирис
Улановас (20 + 7 подборов), Дэвис (13), Григонис (9), Вестерманн (6), Уайт (3)  старт; Уолтерс (14), Томпсон (8), Уолкап (6), Милакнис (3).

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках вторых матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги московский ЦСКА дома проиграл испанской «Басконии».
 
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