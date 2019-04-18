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НБА. Плей-офф. «Бруклин» примет «Филадельфию», «Сан-Антонио» – «Денвер», «Клипперс» – «Голден Стэйт»
19.04.2019 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня пройдут третьи матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.
«Бруклин» примет на своей площадке «Филадельфию» (1-1), «Сан-Антонио» – «Денвер» (1-1), «Клипперс» – «Голден Стэйт» (1-1).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
В серии ничья – 1-1
В серии ничья – 1-1
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. Плей-офф. «Бруклин» примет «Филадельфию», «Сан-Антонио» – «Денвер», «Клипперс» – «Голден Стэйт»
Сегодня пройдут третьи матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.
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