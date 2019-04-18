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НБА. Плей-офф. «Бруклин» примет «Филадельфию», «Сан-Антонио» – «Денвер», «Клипперс» – «Голден Стэйт»

19.04.2019 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня пройдут третьи матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.

«Бруклин» примет на своей площадке «Филадельфию» (1-1), «Сан-Антонио» – «Денвер» (1-1), «Клипперс» – «Голден Стэйт» (1-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Бруклин – Филадельфия 115:131 (24:32, 35:33, 31:32, 25:34)
Дата проведения
19 апреля, 03.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

В серии ничья – 1-1

Сан-Антонио – Денвер 87:82 (3 четверть)
Дата проведения
19 апреля, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

В серии ничья – 1-1

Клипперс – Голден Стэйт 3:6 (1 четверть)
Дата проведения
19 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня пройдут третьи матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.
 
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