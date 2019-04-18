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Кубок Федерации. Прошла жеребьевка матча Австралия – Беларусь. Соболенко – Стосур, Азаренко – Барти

19.04.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Состоялась жеребьевка матча 1/2 финала Кубка федерации Австралия — Беларусь. 20 апреля сыграют Арина Соболенко и Саманта Стосур, Виктория Азаренко против Эшли Барти. 


Фото: Официальный твиттер Кубка Федерации

 
 
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Состоялась жеребьевка матча 1/2 финала Кубка федерации Австралия — Беларусь.
 
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