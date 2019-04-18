|
Кубок Федерации. Прошла жеребьевка матча Австралия – Беларусь. Соболенко – Стосур, Азаренко – Барти
19.04.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Состоялась жеребьевка матча 1/2 финала Кубка федерации Австралия — Беларусь. 20 апреля сыграют Арина Соболенко и Саманта Стосур, Виктория Азаренко против Эшли Барти.
Фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялась жеребьевка матча 1/2 финала Кубка федерации Австралия — Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)