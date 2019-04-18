|
Четыре английских клуба вышли в 1/2 финала еврокубков впервые за 35 лет
19.04.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Челси» и «Арсенал» пробились в 1/2 финала
Ранее на этой неделе «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
Таким образом, четыре английских клуба оказались в 1/2 финала еврокубков в одном сезоне впервые за 35 лет.
В сезоне-1983/84
«Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Кубка кубков уступил «Ювентусу» (1:1, 1:2).
В полуфинале Кубка УЕФА «Ноттингем Форест» оказался слабее «Андерлехта» (2:0, 0:3),
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Челси» и «Арсенал» пробились в 1/2 финала Лиги Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)