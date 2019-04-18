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Жена Макеева о Паке: «В регионах люди вынуждены выживать на 100 долларов. А этот, #####, страдания испытал?»

19.04.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Светлана Макеева, жена защитника «Сочи» Евгения Макеева, высказалась о чиновнике Минпромторга Денисе Паке, который заявил, что «испытал стадания» от действий футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Страдания? Вы серьезно? Теперь за потасовки сажают в тюрьму? Ежедневно в России умирают дети от рака. Умирают старики от голода. В регионах люди вынуждены выживать на 100 долларов. А этот, #####, страдания испытал? 

Мы рабы в своей стране. До нас нет никому дела. С нас выжмут по-максимуму: налоги, ЖКХ, проезд и т. д.

Единственные, кто у нас живет и наслаждается, – это чиновники и все, кто сидит у рычагов правления нами всеми. Их семьи живут почему-то в Европе и дети учатся в Гарвардах.

Но наши тупоголовые деграданты почему-то осуждают только футболистов за то, что они получают свою зарплату за свой нелегкий труд.

Неужели никому в голову не приходит, что вы защищаете тех, кто вас обворовывает? У меня нет слов от этой несправедливости. Народ, высуньте свои головы из земли! Посмотрите, кто вами правит.

Многие люди даже не понимают, что все эти новости с чеками и зарплатами проплачены в СМИ, чтобы всех отвлечь от главных проблем в нашей стране. Чтобы люди обсуждали все это и кидали камни в Кокорина и Мамаева в то время, когда власть пишет новые законы.

Ну и продолжайте, конечно же, жалеть бедолагу избитого», – написала Макеева в своем инстаграме.

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Светлана Макеева, жена защитника «Сочи» Евгения Макеева, высказалась о чиновнике Минпромторга Денисе Паке, который заявил, что «испытал стадания» от действий...
 
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