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ЮЧМ-2019. Беларусь встретится с Финляндией

19.04.2019 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Швеции на юниорском чемпионате мира (U-18) пройдут 3 матча.

Беларусь сыграет против Финляндии, Канада встретится со Швейцарией, Словакия против США, Швеция – Латвия.

Юниорский чемпионат мира-2019

Групповой этап

Группа А

Беларусь U-18 – Финляндия U18
Дата проведения
19 апреля, 20.30, «A3 Arena»
Онлайн матча Видео

 

Канада U18 – Швейцария U18
Дата проведения
19 апреля, 16.30, «A3 Arena»
Онлайн матча Видео

Группа Б

Швеция U18 – Латвия U18
Дата проведения
19 апреля, 20.30, «Fjällräven Center»
Онлайн матча Видео

 

Словакия U18 – США U18
Дата проведения
19 апреля, 16.30, «Fjällräven Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2019

 
 
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Сегодня в Швеции на юниорском чемпионате мира (U-18) пройдут 3 матча.
 
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