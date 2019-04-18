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ЮЧМ-2019. Беларусь встретится с Финляндией
19.04.2019 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Швеции на юниорском чемпионате мира (U-18) пройдут 3 матча.
Беларусь сыграет против Финляндии, Канада встретится со Швейцарией, Словакия против США, Швеция – Латвия.
Юниорский чемпионат мира-2019
Групповой этап
Группа А
Группа Б
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в Швеции на юниорском чемпионате мира (U-18) пройдут 3 матча.
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