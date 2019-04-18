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Наумов о чемпионате Казахстана: «Можно на год съездить, заработать, вернуться – и дальше играть в Беларуси. Большой разницы нет»

19.04.2019 09:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-защитник «Витебска» Никита Наумов, выступающий сейчас в чемпионате Казахстана за «Жетысу», рассказал корреспонденту «Прессбола» Николаю Иванову о силе азиатской лиги.

– Нравится чемпионат?

– Большой разницы в сравнении с нашей высшей лигой нет. Уровень примерно одинаковый. Есть три-четыре команды хорошего уровня, остальные — среднего. Минусы — искусственные поля и жара. Плюсы тоже есть. Можно на год съездить, заработать, вернуться – и дальше играть в Беларуси.

– Во сколько раз отличаются финансовые условия?

– У меня – примерно раза в три. Понятно, в «Кайрате» или «Астане» зарплаты выше, чем в «Жетысу» или какой-нибудь другой команде. Так что если приехать из Беларуси в «Астану», то можно и в десять раз больше заработать.

– Причина твоего переезда – деньги?

– Это одна из двух. Если бы разница оказалась несущественной, остался бы в «Витебске». Вторая – желание проверить свои силы в другом чемпионате, посмотреть на что-то новенькое. Все-таки уже немолодой футболист, – сказал Наумов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Экс-защитник «Витебска» Никита Наумов, выступающий сейчас в чемпионате Казахстана за «Жетысу», рассказал корреспонденту «Прессбола» Николаю Иванову о силе...
 
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