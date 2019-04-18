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Михаил Стефанович: «В «Немане» со мной не рассчитались по премиальным. Варивончик обещает весь год, что вот-вот заплатит»

19.04.2019 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Юности» Михаил Стефанович в интервью корреспонденту «Прессбола» Алексею Рогалевичу рассказал, что с ним до сих пор не рассчитался его бывший клуб «Неман».

– Если бы не решение руководства, остались бы в «Немане»?

– Почему нет? Правда, есть загвоздка. Со мной до сих пор не рассчитались.

– По зарплате?

– По премиальным. Можете задать вопрос Варивончику. Он мне обещает весь год, что вот-вот заплатит. Говорит, в клубе проблемы с деньгами. Хотя с ребятами, которые сейчас в команде, рассчитались. Все хорошо по зарплате и у новичков. А у тех, кто ушел... В общем, вопрос открыт.

– Есть надежда, что все решится?

– Пока в клубе денег нет, но вроде бы ждут каких-то начислений. Посмотрим. В ходе плей-офф я эту тему не поднимал. Последний раз общались с Варивончиком, когда «Юность» приезжала в Гродно во время регулярного чемпионата.

– Много вам должны?

По нашим меркам, немало. А что толку? Есть ребята, не буду называть фамилий, с которыми такое случалось раньше. Суть в том, что хоккеисты, ушедшие из команды, ничего не получали. Какая-то у «Немана» своя схема, – сказал Стефанович.

 
Теги: Гродно
 
 
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Нападающий «Юности» Михаил Стефанович в интервью корреспонденту «Прессбола» Алексею Рогалевичу рассказал, что с ним до сих пор не рассчитался его бывший клуб...
 
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