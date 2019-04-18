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Никита Наумов: «Шпилевский в Казахстане персона обсуждаемая. Негатива много»

19.04.2019 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-защитник «Витебска» Никита Наумов поделился мнением о тренере «Кайрата» Алексее Шпилевском.

— Судя по публикациям в местных СМИ, после разгрома на главного тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского обрушилась новая волна критики.

— Ну да, он в Казахстане персона обсуждаемая. Негатива много. Что сказать? Наш штаб хорошо разобрал «Кайрат», объяснил, как нужно действовать. Выполнили установку, вот и все.

Чемпионат Казахстана. Наумов забил «Кайрату» Шпилевского

«Кайрат» под руководством Шпилевского впервые проиграл в чемпионате Казахстана

 
Теги: Витебск
 
 
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Экс-защитник «Витебска» Никита Наумов поделился мнением о тренере «Кайрата» Алексее Шпилевском.
 
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