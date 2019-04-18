Никита Наумов: «Шпилевский в Казахстане персона обсуждаемая. Негатива много»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-защитник «Витебска» Никита Наумов поделился мнением о тренере «Кайрата» Алексее Шпилевском.

— Судя по публикациям в местных СМИ, после разгрома на главного тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского обрушилась новая волна критики.

— Ну да, он в Казахстане персона обсуждаемая. Негатива много. Что сказать? Наш штаб хорошо разобрал «Кайрат», объяснил, как нужно действовать. Выполнили установку, вот и все.

Чемпионат Казахстана. Наумов забил «Кайрату» Шпилевского

«Кайрат» под руководством Шпилевского впервые проиграл в чемпионате Казахстана