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Александр Лукашенко: «На минское «Динамо». 15 миллионов в год выбрасываем. Еще год опозорятся — и не нужна нам такая команда»
19.04.2019 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент страны Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию высказался о выступлении минского «Динамо» в КХЛ.
«Я против бешеных зарплат в спорте. Как в минском «Динамо». До 15 миллионов в год выбрасываем, и что они показали? Может быть, один год они еще во главе с Шуневичем опозорятся, а дальше — не нужна нам такая команда. Такой позор страны. За 15 миллионов долларов мы сами будем содержать весь хоккей в Беларуси!
Как будто эти пацаны, которые побили вчера морду чехам, хуже хоккейной империи? Они же здесь учились, в Беларуси. и чемпионата у них не было. У всех две ноги, две руки и одна голова на плечах. Так играйте», – сказал Лукашенко.
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Александр Лукашенко: «На минское «Динамо». 15 миллионов в год выбрасываем. Еще год опозорятся — и не нужна нам такая команда»
Президент страны Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию высказался о выступлении минского «Динамо» в КХЛ.
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