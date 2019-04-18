Михаил Стефанович: «Некрасиво будет, если в элитный дивизион попадем лишь за счет домашнего чемпионата мира»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий с «Юности» Михаил Стефанович в интервью корреспонденту «Прессбола» Алексею Рогалевичу поделился ожиданиями от выступления сборной Беларуси на чемпионате мира в дивизионе 1.

– Наши шансы на возвращение в элиту?

– Сейчас все оптимисты: займем одно из двух первых мест и вернемся. Некрасиво будет, если в элитный дивизион попадем позже и лишь за счет домашнего чемпионата мира.

– Казахстан – фаворит, у Словении Копитар, у литовцев – Зубрус и Каспарайтис. Кажется, будет непросто.

– По именам, конечно, соперники выглядят серьезно. Посмотрим, как будет по игре.

– Словенцы постоянно там подножки подставляют…

– Может, это какой-то наш бич, но будем биться. Задача, повторюсь, одна – путевка в элиту, – сказал Стефанович.