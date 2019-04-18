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Михаил Стефанович: «Некрасиво будет, если в элитный дивизион попадем лишь за счет домашнего чемпионата мира»
19.04.2019 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий с «Юности» Михаил Стефанович в интервью корреспонденту «Прессбола» Алексею Рогалевичу поделился ожиданиями от выступления сборной Беларуси на чемпионате мира в дивизионе 1.
– Наши шансы на возвращение в элиту?
– Сейчас все оптимисты: займем одно из двух первых мест и вернемся. Некрасиво будет, если в элитный дивизион попадем позже и лишь за счет домашнего чемпионата мира.
– Казахстан – фаворит, у Словении Копитар, у литовцев – Зубрус и Каспарайтис. Кажется, будет непросто.
– По именам, конечно, соперники выглядят серьезно. Посмотрим, как будет по игре.
– Словенцы постоянно там подножки подставляют…
– Может, это какой-то наш бич, но будем биться. Задача, повторюсь, одна – путевка в элиту, – сказал Стефанович.
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Михаил Стефанович: «Некрасиво будет, если в элитный дивизион попадем лишь за счет домашнего чемпионата мира»
Нападающий с «Юности» Михаил Стефанович в интервью корреспонденту «Прессбола» Алексею Рогалевичу поделился ожиданиями от выступления сборной Беларуси на...
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